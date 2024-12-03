Удар для «Астон Виллы»: У Эмилиано Мартинеса перелом

Голкипер Эмилиано Мартинес был заменён в перерыве воскресного матча Премьер-лиги против «Челси». Как сообщает D Sports, у аргентинского футболиста «Астон Виллы» был выявлен перелом мизинца левой руки.

По данным TyC Sports, эта травма не потребует длительного периода восстановления. При этом «Астон Вилла» будет осторожно подходить к восстановлению аргентинца и не будет форсировать его возвращение на поле.

«Астон Вилла» сейчас занимает двенадцатое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч бирмингемцы проведут в среду, 4 декабря, - против «Брентфорда» на своём поле.