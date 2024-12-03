Родри назвал игрока, которого привёл бы в «Манчестер Сити»

Полузащитник Родри, ныне восстанавливающийся после серьёзной травмы колена, назвал футболиста, которого хотел бы привести в «Манчестер Сити». Речь идёт о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе.

«Сейчас я бы, без сомнения, привёл его в «Манчестер Сити». Чтобы он почувствовал холод Манчестера, хоть это и похоже на Бильбао», - сказал в шутку Родри, чьи слова приводит AS.

Стоит сказать, что летом уходящего года слухи активно связывали Нико Уильямса с «Барселоной». Впрочем, 22-летний футболист в итоге остался в «Атлетике». В 18 матчах сезона вингер записал на свой счёт два гола и пять голевых передач на партнёров.