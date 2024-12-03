«Реал» подпишет звезду «Ливерпуля» только при одном условии

«Реал» давно связывают с правым защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом. В мадридском клубе рассматривают воспитанника «красных» как долгосрочную замену Дани Карвахалю на фланге. Поговаривали, что «сливочные» могут попытаться провернуть трансфер Трента уже зимой.

На страницах The Telegraph пишут о том, что «Реал» подпишет Александер-Арнольда только в статусе свободного агента. Это может произойти летом, если к тому моменту 26-летний защитник не продлит контракт на «Энфилде».

Отмечается, что Трента очень высоко ценят в «Реале». В клубе понимают, что переманить игрока зимой будет сверхсложно, учитывая успехи «Ливерпуля» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.