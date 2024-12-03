Артета оценил «Манчестер Юнайтед» Аморима

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Влияние Аморима? Его отпечатки уже видны в том, как он хочет играть. Он был очень успешен со «Спортингом». Теперь он привнёс новую энергию в «Манчестер Юнайтед», но мы сосредоточимся на себе. Мы на хорошей волне и снова имеем хороший импульс. Нас ждёт красивый матч.

Будет ли «Манчестер Юнайтед» претендовать на титул? Ещё очень ранний период в сезоне. Любая команда, способная выигрывать матчи подряд, будет иметь шанс. Всё возможно», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в среду, 4 декабря.