Гвардиола получил вопрос о трансферах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных трансферах ближайшей зимой.

— Мы поговорим об этом в январе. Это зависит от того, в каком положении мы будем находиться в тот момент, — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 13 туров «Манчестер Сити» располагается на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 23 балла. Отставание от лидера составляет уже 11 очков.

В ближайшем туре подопечные Гвардиолы примут на своем поле «Ноттингем Форест». Игра между командами пройдет 4 декабря. Начало события запланировано на 22:30 по московскому времени.