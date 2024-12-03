Артета высказался о кризисе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о кризисе, с которым столкнулся «Манчестер Сити». Как известно, в семи последних матчах во всех соревнованиях команда Хосепа Гвардиолы не побеждала (одна ничья и шесть поражений).

«Манчестер Сити» – это команда, способная переломить ситуацию, а потом побеждать, побеждать и побеждать. У них очень высокий уровень мастерства», - сказал Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» свой ближайший матч Премьер-лиги проведёт в среду, 4 декабря. Команда Микеля Артеты будет принимать «Манчестер Юнайтед» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.