Мареска: «Я сказал владельцам, что «Челси» будет доминировать в английском футболе»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценивает перспективы своей команды. По мнению специалиста, не за горами время, когда «пенсионеры» будут доминировать в английском футболе.

«Когда я встретился с владельцами и спортивными директорами в первый раз, то сказал им, что с учётом возраста игроков и качества состава «Челси» в ближайшие пять-десять лет будет одной из команд или единственной командой, которая будет доминировать в английском футболе, независимо от того, кто будет тренером», - сказал Мареска журналистам на пресс-конференции.

В среду «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».