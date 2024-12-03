Мареска: Мы не претендуем на титул АПЛ

Рулевой «Челси» Энцо Мареска во вторник пообщался с журналистами на пресс-конференции. У специалиста в очередной раз спросили, являются ли «пенсионеры» претендентами на чемпионский титул.

«Мы не участвуем в гонке за титул? Конечно. «Арсенал» в последние годы был в гонке, они были близки к «Манчестер Сити». Нас же рядом не было. Участвовать в гонке за титул – это приятное давление. Нам оно нравится, но это не наш случай. Надеюсь, мы скоро сможем оказаться в гонке», - сказал Мареска журналистам.

«Челси» сейчас занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» лондонцы отстают на девять очков, как и второй «Арсенал».