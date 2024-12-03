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Президент «ПСЖ» ответил на слухи о Салахе

03 Декабря 2024 • 16:47 Комментировать

В последние дни в прессе писали о том, что нападающий Мохамед Салах может перебраться в «ПСЖ». Комментарий на этот счёт дал Нассер аль-Хелаифи, который в парижском клубе занимает должность президента.

«Это неправда. Салах – фантастический и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его кандидатуру, честно говоря. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь такого футболиста, но этот слух о нашем интересе не является правдивым.

Трансферы в январе? Если будут возможности, мы, конечно, будем их рассматривать», - слова аль-Хелаифи приводит журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025. 

Салах выбрал приоритетный вариант по будущему

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Мохамед Салах ещё теги
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