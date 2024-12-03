В АПЛ могут отменить правило, действующее больше 60 лет

В Премьер-лиге и Английской футбольной лиге (АФЛ) в обозримом будущем могут пересмотреть правило, которое работает уже больше 60 лет. Речь о правиле, согласно которому субботние матчи, стартующие в 15:00 (18:00 по московскому времени зимой), не транслируются по ТВ. Правило создавалось, чтобы стимулировать фанатов посещать стадионы. Как известно, именно в субботу в 15:00 начинается большинство матчей тура.

Как сообщает The Sun, АПЛ и Английская футбольная лига задумались о том, что правило устарело. АФЛ провела анализ и выяснила, что правило с отсутствием трансляций в этот временной слот не оказывает существенного влияния на посещаемость. Более того, правило стимулирует чёрный рынок пиратских трансляций. В то же время Футбольная ассоциация Англии остаётся поклонницей этого правила.

При этом правило не отменят очень скоро. Новые ТВ-контракты АПЛ и АФЛ уже оформлены, и они будут действовать до конца сезона 2028/2029. Впереди, очевидно, много разговоров и дискуссий.