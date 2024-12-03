Гвардиола назвал основного вратаря «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с вратарями. Как известно, на выходных против «Ливерпуля» в Премьер-лиге играл Штефан Ортега, а Эдерсон провёл 90 минут на скамейке запасных.

«Эдерсон – номер один, Ортега – номер два. Но, возможно, Штефан продолжит выходить в стартовом составе. Эдерсон отреагировал на это решение очень хорошо», - сказал Гвардиола на вторничной пресс-конференции.

В среду, 4 декабря, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». На текущий момент «горожане» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.