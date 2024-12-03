Гвардиола: «Стоунс не близок к возвращению»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии защитника команды Джона Стоунса.

— Стоунс не близок к возвращению. Он все еще травмирован, у него проблемы с ногами, — сказал Гвардиола журналистам.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.

Завтра, 4 декабря, «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ноттингем Форест» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.