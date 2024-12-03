Гвардиола: «Я не жалею себя»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции дал комментарий по поводу давления, с которым он столкнулся на фоне плохих результатов.

«Я не жалею себя. Всё как есть. Болельщики знают, что эти ребята сделали за последнее десятилетие. Они знают, что нам нужна поддержка. Футболисты постараются сделать всё, чтобы изменить ситуацию. Нам просто нужно думать о следующей игре. Я не знаю другого пути. Что есть, то есть», - сказал Гвардиола.

В семи последних играх во всех турнирах «Манчестер Сити» один раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В среду «горожане» сыграют против «Ноттингем Форест».