Гвардиола ответил, остаются ли у «Манчестер Сити» шансы на титул АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сохраняет ли его команда шансы на чемпионство.

«После таких результатов думать о большой цели [победе в АПЛ] было бы большой ошибкой. Нам нужно завтра обыграть команду, которая находится рядом с нами и приблизиться к топ-4. Мы не так уж далеки от второго места, но всё дело в стабильности. «Ливерпуль» как команда выступает великолепно. Нам нужно просто стараться выигрывать свои матчи. Шаг за шагом мы должны двигаться вперёд», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В семи последних матчах «Манчестер Сити» добился одной ничьей при шести поражениях. В АПЛ команда опустилась на пятое место. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков.