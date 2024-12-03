Ещё один клуб АПЛ заинтересовался Мудриком, провалившимся в «Челси»

Наверное, уже можно говорить о том, что трансфер Михаила Мудрика в «Челси» стал провальным. Почти два года назад лондонский клуб заплатил за украинца 70 миллионов евро, а ещё 30 миллионов евро закладывались в сделку как бонусы. Впрочем, даже твёрдым игроком основы «пенсионеров» Мудрик так и не стал.

В последнее время слухи связывают Мудрика с другими, более скромными клубами. По данным Six Sports, в списке заинтересованных в 23-летнем вингере клубов присутствует «Брайтон». Эта команда хорошо проводит сезон и сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Портал Transfermarkt оценивает Михаила Мудрика в 30 миллионов евро.