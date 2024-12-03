Хау – о матче с «Ливерпулем»: «Мы будем атаковать»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пообщался с прессой перед матчем против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» невероятно силён, просто посмотрите на их прошлую неделю, они переиграли мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Их футболисты находятся в прекрасной форме, мы должны идеально сыграть в обороне и создать им проблем своими действиями в атаке.

Конечно, мы взволнованы перед матчем, но на своём стадионе собираемся идти в атаку. Постараемся использовать свои сильные стороны, они у нас уникальны», – цитирует Хау пресс-служба клуба.

«Ньюкасл» примет на своём поле «Ливерпуль» завтра, 4-го декабря.