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Слот ответил на вопрос о планах «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно

03 Декабря 2024 • 13:20 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
1 4.20 X 4.00 2 1.77
04.12 22:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о планах на зимнее трансферное окно.

«Каждый день мы обсуждаем интересующих нас игроков, это не зависит от того, как скоро будет трансферное окно. Конечно, мы взволнованы травмами трёх защитников, хорошо, что они будут отсутствовать не так долго. Я уже много раз говорил в этом сезоне, что очень доволен нашим составом. Мне больше нечего сказать, если будут какие-то варианты на рынке, то будем разговаривать подробнее. Сейчас мы сосредоточены на ближайших матчах», – сказал Слот на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот

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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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13:20 · Англия. Премьер-лига
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