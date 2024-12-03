Гордон: «Нам нужно активно начать матч с «Ливерпулем»

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Нам нужно начать активно, как мы всегда делаем у себя дома. Мы должны оказывать давление, атаковать и поддерживать высокий ритм. С такими командами как «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» вы всегда должны понимать, что игра не окончена, даже если ведёте в счёте. В этом их главная сила, они создают очень много моментов, но, честно говоря, против «Арсенала» и «Манчестер Сити» мы сделали всё хорошо. Надеюсь, что с «Ливерпулем» будет то же самое», - цитирует Гордона пресс-служба «Ньюкасла».

Матч между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» состоится завтра, 4-го декабря.