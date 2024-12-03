Слот – о зависимости «Ливерпуля» от Салаха: «Это вызывает опасения»

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о зависимости результатов от результативных действий вингера Мохамеда Салаха.

«Конечно, это вызывает опасения. Салах тоже человек, он может получить травму. У нас нет альтернативы Салаху, потому что у Кьезы был тяжёлый старт сезона, хорошо, что Эллиотт набирает форму. Я не думаю, что результативность Мохамеда ухудшится, думаю, он останется в прекрасной форме», – приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

32-летний Салах сыграл 20 матчей за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт египтянина с английским клубом истекает в конце июня.