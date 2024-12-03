Слот: «Алиссон вернётся на поле до конца месяца»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возвращении в строй голкипера Алиссона Бекера.

«Думаю, что я дал ясно понять свою позицию во вратарскому вопросу несколько недель назад, мы ждём восстановления Алиссона, потому что Келлехер слишком хорош, а значит мы не можем выпустить Бекера, если он не готов на все 100%. Да, Алиссон уже приближается к оптимальной форме, может потребоваться ещё несколько дней, но этот момент всё ближе и ближе. Он вернётся в ворота в конце декабря», – сказал Слот.

Завтра, 4-го декабря, «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла», стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.