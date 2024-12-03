Клубы из Саудовской Аравии интересуются Нкунку

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может сменить клубную прописку.

Как сообщает Fichajes, сразу несколько клубов Саудовской Аравии заинтересованы в подписании француза. Отмечается, что в лондонский клуб уже поступили предложения, за Нкунку готовы заплатить 60 миллионов евро.

27-летний Нкунку по-прежнему не может стать игроком стартового состава в «Челси», сильно повлияли на это травмы. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах лондонского клуба во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение француза с «Челси» рассчитано до 30 июня 2029 года.