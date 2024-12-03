«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником сборной Германии

Защитник сборной Германии и «РБ Лейпцига» Давид Раум может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, интерес к левому защитнику проявляет «Манчестер Юнайтед», который планирует укрепить эту позицию. Отмечается, что «манкунианцы» уже общались с футболистом летом, переговоры касались даже обсуждения контракта.

26-летний Раум принял участие в девяти матчах «РБ Лейпцига» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Контракт немца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. В данный момент Давид восстанавливается после повреждения голеностопа.