Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном уходе нападающего Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

«Кто знал, что тот же Левандовски уйдёт в «Барселону»? Кто знает, может «Барса» заберёт Салаха свободным агентом вообще. Пару сезонов ещё выдаст, потом продать его за хорошие деньги в Саудовскую Аравию, например. Он сейчас один из лидеров «Ливерпуля», в чемпионате Англии уже наколотил голов», - сказал Масалитин.

32-летний Салах в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за «красных» во всех турнирах, египтянин забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Ранее Салах заявил, что руководство ничего не делает, чтобы пролонгировать соглашение.