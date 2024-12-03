Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим озвучил первую претензию

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился с посланием к фанатам «красных дьяволов».
«Мне не нравится, когда скандируют мое имя. Но поскольку я наставник команды, то фанаты имеют полное право так делать. Я ощущаю связь с болельщиками, однако им лучше скандировать имена игроков», - передает слова португальского тренера портал Goal.com.
Напомним, что Аморим занял пост наставника «Манчестер Юнайтед» в ноябре текущего года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2027 года.
После 13 туров чемпионата Англии манкунианцы набрали 19 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
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