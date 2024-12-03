«Реал» может купить украинца за 60 миллионов евро

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный может сменить клубную прописку, об этом рапортуют журналисты El Gol Digital.

По данным источника, 22-летнего футболиста может заполучить мадридский «Реал». В подписании Забарного заинтересован президент «королевского» клуба Флорентино Перес. «Борнмут», в свою очередь, готов расстаться с ведущим защитником, если за него предложат 60 миллионов евро.

Напомним, что в «Реале» выбыли из строя два центральных защитника – Эдер Милитао и Давид Алаба.

Забарный сыграл 13 поединков в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 32 миллиона евро.