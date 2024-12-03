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Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века

03 Декабря 2024 • 09:00 Комментировать

Журналисты портала Give me Sport представили рейтинг лучших вратарей XXI века. Первое место в нем занял итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступавший за туринский «Ювентус».

На второй строчке расположился экс-вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. Топ-3 замкнул нынешний первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.

В десятку лучших вратарей XXI века также попали: Тибо Куртуа, Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Алиссон Бекер, Виктор Вальдес, Жулио Сезар и Давид де Хеа.

Ранее был опубликован рейтинг лучших дриблеров в истории. Аргентинец Лионель Месси занял в нем третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Мануэль Нойер Эдвин Ван Дер Сар Тибо Куртуа ещё теги
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