Гвардиола получит более 200 млн евро на усиление «Манчестер Сити» - есть три цели

Руководство «Манчестер Сити» всерьез обеспокоено провальными результатами команды в последнее время. Как сообщают журналисты Daily Star, «горожане» намерены усилить состав в январское трансферное окно.

Наставник команды Хосеп Гвардиола получит на новых игроков порядка 240 миллионов евро. Среди трансферных целей «Манчестер Сити» называются следующие игроки: Виктор Дьёкереш, Бруно Гимараэс и Мартин Субименди.

В последнем матче «Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от «Ливерпуля». После 13 туров Премьер-лиги команда Гвардиолы набрала 23 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.