Лишь четырежды лидер АПЛ набирал больше очков после 13 туров, чем «Ливерпуль» Слота

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги после 13 туров.

Коллектив Арне Слота набрал 34 очка, одержав 11 побед в 13 встречах. Как отмечает Transfermarkt, только в четырёх случаях лидер АПЛ имел в зачёте ещё больше баллов по прошествии 13 туров: трижды это был «Манчестер Сити», дважды набиравший 35 очков (2011/12 и 2018/19) и однажды достигший показателя в 37 (2017/18), ещё один раз это удалось «Ливерпулю» Юргена Клоппа – 37 в сезоне-2019/20.

Те же 34 очка, что и нынешний «Ливерпуль», в своё время набирали «Челси» (2005/06) и «Манчестер Юнайтед» (2006/07 и 1993/94).

Примечательно, что каждая команда, в активе которой было 34 или больше баллов после 13 туров Премьер-лиги, в итоге становилась чемпионом.