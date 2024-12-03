Тренер «Саутгемптона» поделился восторгом от работы Марески в «Челси»

Рулевой «Саутгемптона» Рассел Мартин оценил работу Энцо Марески в «Челси».

«Святые» примут в родных стенах «синих» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги, который пройдёт в среду в 22:30 по московскому времени.

«Думаю, Энцо проделал отличную работу, и я рад, что такой клуб, как «Челси», оценил его заслуги в Чемпионшипе [с «Лестером»], потому что это действительно было невероятно. Сейчас игроки «Челси» привыкают к футболу Марески, входят в ритм», – приводит журналист Алфи Хаус слова Рассела Мартина.

«Челси» набрал 25 очков и делит с «Арсеналом» вторую позицию в турнирной таблице. «Саутгемптон» – последний с пятью баллами.