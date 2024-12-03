Калафьори и Зиркзее попали в символическую сборную лучших игроков Серии А прошлого сезона

Рикардо Калафьори и Джошуа Зиркзее летом переехали в Англию, но удостоились признания в Серии А за прошлый сезон.

Итальянский защитник и нидерландский нападающий помогли «Болонье» сенсационно квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам прошлой кампании. Летом Калафьори перебрался в «Арсенал», а Зиркзее – в «Манчестер Юнайтед». Оба футболиста были включены в символическую сборную Серии А – 2023/24 на церемонии Gran Gala del Calcio 2024, состоявшейся в понедельник.

Места в команде также заняли Янн Зоммер, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам – все семеро представляют «Интер», который стал чемпионом. Ещё две позиции остались за Раулем Беллановой, который перешёл из «Торино» в «Аталанту» в августе, и Тёном Копмейнерсом, которого «Ювентус» забрал у «Аталанты».