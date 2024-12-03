«Вест Хэм» рассматривает кандидатуру известного португальца на замену Лопетеги

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги в скором времени может быть отправлен в отставку.

«Молотобойцы» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги по прошествии 13 туров – команда набрала 15 очков. Согласно сведениям The Guardian, в «Вест Хэме» рассматривают возможность назначения Сержиу Консейсау в случае увольнения Лопетеги, которое, вероятно, уже не за горами.

50-летний португалец в настоящий момент не имеет работы. По окончании прошлого сезона он покинул «Порту», который возглавлял на протяжении семи лет.

Во вторник «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Лестером». Встреча стартует в 23:15 по московскому времени.