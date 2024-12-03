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«Вест Хэм» рассматривает кандидатуру известного португальца на замену Лопетеги

03 Декабря 2024 • 06:57 Комментировать (1)
Лестер
...
Вест Хэм
1 2.85 X 3.55 2 2.45
Через 15 ч. 58 мин.

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги в скором времени может быть отправлен в отставку.

«Молотобойцы» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги по прошествии 13 туров – команда набрала 15 очков. Согласно сведениям The Guardian, в «Вест Хэме» рассматривают возможность назначения Сержиу Консейсау в случае увольнения Лопетеги, которое, вероятно, уже не за горами.

50-летний португалец в настоящий момент не имеет работы. По окончании прошлого сезона он покинул «Порту», который возглавлял на протяжении семи лет.

Во вторник «Вест Хэм» сыграет на выезде с «Лестером». Встреча стартует в 23:15 по московскому времени.

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Вест Хэм Сержиу Консейсау Хулен Лопетеги ещё теги

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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
03 Декабря 2024 в 06:59
кто там мечтал, чтобы ЛОпетеги вернулся в Реал? ))))))))))))))
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