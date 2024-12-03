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В «Манчестер Юнайтед» окончательно отвергли идею расставания с Зиркзее

03 Декабря 2024 • 03:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не покинет клуб до конца сезона.

Нидерландец не слишком удачно провёл первые месяцы в Англии, поэтому слухи всё чаще связывали его с уходом – одним из вариантов считалась аренда в один из клубов итальянской Серии А. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «красных дьяволов» и ранее не горело желанием отпускать Зиркзее в январе, а после недавнего матча с «Эвертоном» (4:0) и вовсе почти исключило такой сценарий. Напомним, 23-летний форвард отметился дублем во встрече с «ирисками».

Одним из главных претендентов на Джошуа Зиркзее, оценённого порталом Transfermarkt в 50 млн евро, считался туринский «Ювентус».

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