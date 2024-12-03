Мареска объяснил, почему не считает «Челси» претендентом на чемпионство

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, по каким причинам не видит свою команду в числе претендентов на титул Премьер-лиги.

После 13 туров «синие» делят вторую строчку в турнирной таблице с «Арсеналом» – обе команды набрали по 25 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 9 баллов.

«Я не знаю, понятна ли эта мысль по-английски, но игрокам нужно проживать опыт. Для некоторых из них финал Кубка лиги в прошлом сезоне был важнейшим матчем в карьере. Игроки «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сити» уже прошли через многое – у них были финалы, они боролись за титулы. Мы будем там же, но пока далеки от этого», – объяснил Мареска, прежде неоднократно заявлявший о неготовности «Челси» бороться за победу в АПЛ.