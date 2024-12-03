Онана уверенно лидирует в АПЛ по важному показателю

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана проводит впечатляющий сезон.

Камерунец лидирует в Английской премьер-лиге по предотвращённым голам (соотношение суммарной опасности ударов в створ и пропущенных мячей). Показатель Онана – 4,76, докладывает Squawka. Второе место в рейтинге занимает Марк Траверс из «Борнмута» – 3,35. Третий – Ник Поуп из «Ньюкасла» (3,08). В пятёрку лучших также попали Дин Хендерсон («Кристал Пэлас», 3,04) и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 2,93).

Андре Онана провёл 13 матчей в АПЛ-2024/25, пропустив 13 голов и шесть раз сыграв «на ноль».

«Манчестер Юнайтед» занимает девятую позицию в чемпионате с 19 набранными очками после 13 туров.