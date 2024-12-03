Аморим оценил силу «Арсенала»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о предстоящем сопернике – лондонском «Арсенале».

«Канониры» примут в родных стенах «красных дьяволов» в матче Премьер-лиги, который состоится в среду.

«Арсенал» – лучшая команда из всех, с кем нам приходилось играть на данный момент. Всё происходящее сейчас – серьёзное испытание для нас. Времени на подготовку очень мало, мы должны правильно распределять игровое время футболистов.

Некоторые в нашей команде сейчас способны проводить на поле только по 60-70 минут. «Арсенал» находится на другом этапе развития», – передаёт UtdDistrict высказывания Аморима.