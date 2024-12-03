Рой Кин прокомментировал кризис «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает о текущем положении дел в «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в воскресном матче Премьер-лиги (0:2). Для «горожан» это поражение стало четвёртым подряд в рамках чемпионата Англии. После 13 туров действующие чемпионы занимают пятую строчку, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.

«Нужно отдать должное игрокам «Манчестер Сити» и Гвардиоле за то, чего они добились в предыдущие несколько лет. Они задали стандарт в Премьер-лиге. Мне нелегко это говорить, ведь я играл в «Манчестер Юнайтед». Если кто-то и сможет исправить ситуацию, то это Пеп, один из величайших тренеров всех времён», – цитирует City Report Кина.