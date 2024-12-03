Аморим рассказал, чем его впечатлил Мазрауи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим продолжает расхваливать защитника Нуссаира Мазрауи.

Марокканец утвердился в статусе ключевого игрока «красных дьяволов» после назначения португальского наставника. Специалист впечатлён выступлениями 27-летнего футболиста на непрофильной позиции в центре обороны.

«Мазрауи – топ-игрок, потому что он понимает игру, хорош в защите, хорош один в один. Он способен задавать темп, отлично обращается с мячом. Нам нужно больше таких игроков», – приводит журналист Лаури Уитуэлл слова Аморима, высказавшегося в преддверии матча с «Арсеналом», который состоится в среду.