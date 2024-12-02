«Манчестер Юнайтед» уже провёл переговоры с Дьёкерешем

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном переходе шведа в стан «красных дьяволов» получили распространение после назначения Рубена Аморима на должность рулевого английского гранда. Теперь информацию подтверждают авторитетные источники: по данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» уже провёл конкретные переговоры по Дьёкерешу – речь шла о потенциальном летнем трансфере. Впрочем, есть серьёзная проблема – чтобы осуществить громкую сделку, манкунианцам потребуются продажи.

Отмечается также, что в последние дни в гонке за 26-летней звездой «Спортинга» активизировался «Манчестер Сити».