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В «Челси» определились с планами на Мудрика

02 Декабря 2024 • 23:17 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
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04.12 22:30

В лондонском «Челси» не рассматривают возможность ухода вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

23-летний футболист почти не появляется в стартовом составе команды Энцо Марески в Премьер-лиге, поэтому в прессе регулярно ведутся разговоры о возможном уходе игрока в аренду или на постоянной основе. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, в январе Мудрик не будет доступен ни для аренды, ни для продажи. В «Челси» продолжают поддерживать вингера – его уход по ходу сезона крайне маловероятен.

Михаил Мудрик записал на свой счёт три забитых гола и пять ассистов в 15 матчах всех турниров нынешней кампании.

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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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