В «Челси» определились с планами на Мудрика

В лондонском «Челси» не рассматривают возможность ухода вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

23-летний футболист почти не появляется в стартовом составе команды Энцо Марески в Премьер-лиге, поэтому в прессе регулярно ведутся разговоры о возможном уходе игрока в аренду или на постоянной основе. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, в январе Мудрик не будет доступен ни для аренды, ни для продажи. В «Челси» продолжают поддерживать вингера – его уход по ходу сезона крайне маловероятен.

Михаил Мудрик записал на свой счёт три забитых гола и пять ассистов в 15 матчах всех турниров нынешней кампании.