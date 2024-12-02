Аморим поделился планом «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче против лондонского «Арсенала».

Выездной для «красных дьяволов» поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится в среду, 4 декабря. Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

«Важно быть смелыми. Нам не нужно всё время прессинговать высоко, но мы должны владеть мячом – это ключевой момент. Мы хотим доминировать в определённые моменты, поскольку контролировать всю игру будет трудно», – заявил португальский наставник на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятую строчку в таблице с 19 набранными очками, «Арсенал» – второй с 25 баллами.