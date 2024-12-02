Аморим рассказал о состоянии Фернандеша, заменённого в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поведал о состоянии полузащитника Бруну Фернандеша.

Капитан «красных дьяволов» был заменён на 66-й минуте недавнего матча против «Эвертона» (4:0), в котором отметился двумя ассистами. После завершения встречи в сеть попала фотография, на которой можно заметить, что к ноге игрока прикрепили лёд. Впрочем, по словам наставника «красных дьяволов», ничего серьёзного с атакующим хавбеком не случилось.

«Бруну Фернандеш готов играть. Это парень, который почти не нуждается в отдыхе. Он сможет выйти на поле», – приводит United Zone комментарии Аморима.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против лондонского «Арсенала».