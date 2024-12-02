В «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться со сменщиком Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр с высокой долей вероятности покинет клуб в новом году.

Турецкий футболист редко появляется на поле, и в английском клубе не видят для него перспектив в основе, поскольку полностью уверены в качествах Андре Онана. В то же время, как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство «Юнайтед» считает Байиндыра слишком хорошим вратарём для дублёра, поэтому в скором времени он может быть продан. Отмечается также, что манкунианцы могут подписать нового запасного кипера в 2025 году.

Алтай Байиндыр провёл два матча за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. В обоих случаях 26-летний турок выходил в Кубке лиги.