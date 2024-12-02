Два топ-клуба АПЛ готовы вернуть Тони из Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тони может вернуться в Английскую премьер-лигу.

В конце августа нынешнего года англичанин покинул «Брентфорд» и заключил выгодный контракт с клубом из Саудовской Аравии. Как информирует Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность подписания 28-летнего футболиста в 2025 году.

Айвен Тони записал на свой счёт шесть забитых мячей и три результативных паса в 15 поединках за «Аль-Ахли». Договор форварда рассчитан до лета 2028 года, а его стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро.