«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Диалло в декабре

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло впечатлил руководство клуба своей игрой в последних матчах.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с молодым футболистом, переговоры уже начались и протекают успешно. Отмечается, что «манкунианцы» рассчитывают заключить долгосрочное соглашение уже в декабре.

22-летний ивуариец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в январе 2021-го года, сумма трансфера составила 21 миллион евро. В нынешнем сезоне Диалло сыграл 11 матчей за английский клуб в Английской премьер-лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач.