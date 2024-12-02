«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» наблюдают за звездой Ла Лиги

Полузащитник «Атлетика» Бильбао Ойян Сансет интересен представителям Английской премьер-лиги.

За выступлениями 24-летнего футболиста в текущем сезоне наблюдают скауты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а также «Астон Виллы», докладывает журналист Экрем Конур. Испанец показывает впечатляющую для хавбека результативность: в 12 матчах Ла Лиги он успел отметиться семью забитыми мячами, также в его активе один гол в трёх поединках Лиги Европы.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Ойяна Сансета в 40 млн евро. Трудовой договор игрока с «Атлетиком» рассчитан до середины 2032 года.