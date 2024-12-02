Диаш: «Анализ матча с «Ливерпулем» максимально прост»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пообщался с журналистами после поражения от «Ливерпуля» (0:2).

«Анализ матча с «Ливерпулем» сейчас максимально прост: впереди у нас «Ноттингем Форест». Мы хотим победить, это то, о чем думает вся команда, больше нет никаких мыслей», - цитирует Диаша City Xtra.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» состоится в среду, 4-го декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:30 по московскому времени.

Отметим, что подопечные Гвардиолы потерпели четыре поражения подряд и опустились на пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.