Аморим лестно высказался о Йоро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим лестно высказался о защитнике своей команды Лени Йоро.

«Это быстрый современный защитник, он здорово подходит для высокого прессинга, когда вы оставляете защитников один на один против нападающих. Он здорово обращается с мячом, но пока я осторожен с ним, нам нужно постепенно давать нагрузку. Думаю, что в скором времени Лени появится на поле, он очень талантлив», - цитирует Аморима Independent.

19-летний француз перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом из «Лилля» за 62 миллиона евро, но по-прежнему не дебютировал за английский клуб из-за травмы, полученной на предсезонных сборах.