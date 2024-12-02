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Аморим лестно высказался о Йоро

02 Декабря 2024 • 21:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим лестно высказался о защитнике своей команды Лени Йоро.

«Это быстрый современный защитник, он здорово подходит для высокого прессинга, когда вы оставляете защитников один на один против нападающих. Он здорово обращается с мячом, но пока я осторожен с ним, нам нужно постепенно давать нагрузку. Думаю, что в скором времени Лени появится на поле, он очень талантлив», - цитирует Аморима Independent.

19-летний француз перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом из «Лилля» за 62 миллиона евро, но по-прежнему не дебютировал за английский клуб из-за травмы, полученной на предсезонных сборах.

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