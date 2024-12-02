«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Ювентуса»

Игрок «Ювентуса» Кенан Йылдыз в обозримом будущем может получить предложение из Англии. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, 19-летний Йылдыз является одним из главных кандидатов на позицию атакующего полузащитника в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в стане «красных дьяволов» впечатлены прогрессом Йылдыза и продолжают внимательно следить за ним.

В то же время источник информирует, что Йылдыз не планирует уходить из «Ювентуса». Футболист чувствует себя комфортно в Турине, где он является любимцем болельщиков. Турецкий игрок имеет длительный контракт, действующий до середины 2029 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кенана Йылдыза в 40 миллионов евро.