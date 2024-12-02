Зиркзее: «Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее пообщался с журналистами после матча с «Эвертоном» (4:0), нидерландский футболист отметился дублем.

«Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются – именно это сейчас и происходит в нашем клубе. Я чувствовал себя комфортно в матче против «Эвертона», мне понравилась моя роль. Конечно, голы помогают нападающему. Мы все вышли на поле с уверенностью, что сможем победить», - цитирует Зиркзее Independent.

Зиркзее принял участие в 19 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.