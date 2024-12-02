Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зиркзее: «Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди»

02 Декабря 2024 • 20:23 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.48 X 4.60 2 6.30
04.12 23:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее пообщался с журналистами после матча с «Эвертоном» (4:0), нидерландский футболист отметился дублем.

«Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются – именно это сейчас и происходит в нашем клубе. Я чувствовал себя комфортно в матче против «Эвертона», мне понравилась моя роль. Конечно, голы помогают нападающему. Мы все вышли на поле с уверенностью, что сможем победить», - цитирует Зиркзее Independent.

Зиркзее принял участие в 19 матчах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
16:14
Фото Фернандеша взволновало фанатов «Манчестер Юнайтед»
10:56
Аморим: «Диалло в очень хорошей форме»
00:28
Новый спортивный директор может привести в «Арсенал» звёздного форварда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели «Реал» обратился к «Барселоне» «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Бензема догнал Роналду по количеству голов Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Из-за кого «Зенит» сенсационно проиграл дома: худшие игроки матча против «Крыльев»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0
Спортивные новости
«Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Ювентуса»
20:23 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее: «Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди»
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» принял решение по Триппьеру
19:45 · Англия. Премьер-лига
Салах выбрал приоритетный вариант по будущему
19:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин сравнил «Локомотив» и «Манчестер Сити» после очередного поражения в чемпионате эксклюзив
19:19 · Англия. Премьер-лига
Замена Уокеру: «Манчестер Сити» изучил игрока с ценником в 50 млн евро
19:11 · Англия. Премьер-лига
Салах мог пойти на хитрость – переговоров с «ПСЖ» нет
18:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи
17:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал ошибку Гвардиолы в матче с «Ливерпулем»
17:23 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Манчестер Сити» сделал заявление на фоне кризиса
16:14 · Англия. Премьер-лига
Фото Фернандеша взволновало фанатов «Манчестер Юнайтед»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил проблемы «Манчестер Сити»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал крупное поражение от «Челси»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» атаковал Ливерпуль после поражения
14:34 · Англия. Премьер-лига
Салах может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб – переговоры уже идут 1
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» опережает «Челси» в АПЛ не по алфавиту – в Англии объяснили ситуацию
13:29 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу объяснил решение оставить Кулушевски в запасе в матче с «Фулхэмом»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Диаш обратился к фанатам «Манчестер Сити» после поражения «Ливерпулю»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может перейти в клуб АПЛ, играющий в Лиге чемпионов 1
11:24 · Англия. Премьер-лига
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён 11
10:56 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Диалло в очень хорошей форме»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о результативности Сона
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал худший результат среди всех команд АПЛ в последних четырёх турах 1
10:12 · Англия. Премьер-лига
Палмер ответил на вопрос о связке с Джексоном
Все новости