«Ньюкасл» принял решение по Триппьеру

В «Ньюкасле» было принято решение по защитнику Кирану Триппьеру. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «сороки» готовы продать 34-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Триппьера с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 10 миллионов евро.

Напомним, что в конце лета Киран Триппьер объявил о завершении выступлений за национальную сборную Англии.

В сезоне 2024/2025 Триппьер провёл за «Ньюкасл» восемь матчей без результативных действий.